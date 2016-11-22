На АЗС SOCAR установлен терминал компьютерной диагностики автомобилей

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В рамках сотрудничества ЗАО SOCAR Petroleum с CarDoctor на автозаправочной станции (АЗС) SOCAR в Баку начал функционировать первый терминал компьютерной диагностики автомобилей CarDoctor-Selfservice.

Как сообщили Report в SOCAR Petroleum, терминал установлен на принадлежащем компании АЗС №2 на трассе Баку - аэропорт. Пилотный проект предусматривает установку в дальнейшем аналогичных терминалов на всех АЗС SOCAR.

Терминал способен проводить диагностику 400 моделей легковых и грузовых автомобилей. Оплата осуществляется только наличными, однако в будущем возможно использование банковских карт и мобильных платежей. В то же время в будущем эти терминалы будут оснащены сканерами техпаспортов.

“Благодаря терминалу владельцы автомобилей смогут на месте получить информацию о технических неисправностях. Терминал мгновенно выявляет техническую неисправность и распечатывает информацию для владельца автомобиля. Тем самым, автовладелец получает возможность самостоятельно провести первичную диагностику автомобиля”, – говорится в информации.

Оплата за диагностику составляет 10 манатов. Однако до конца этого года желающие протестировать услугу водители смогут воспользоваться 50%-ной скидкой.

Отмечается, что новшество впервые внедрено в Азербайджане и уже вызвало интерес деловых людей из России, Украины, Грузии, ОАЭ и Германии.