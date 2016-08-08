​Москва и Тегеран рассмотрят свопы газа в Иран через Азербайджан

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Москва и Тегеран обсуждают возможность строительства на юге Ирана завода по сжижению газа и своповых поставок с него СПГ в обмен на поставки Россией природного газа через Азербайджан на север республики.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В газовой отрасли мы сегодня рассматривали также перспективное направление своповых поставок газа на север Ирана через Азербайджан с возможностью строительства завода по снижению газа на юге Ирана, соответственно получения в эквивалентном объеме сжиженного природного газа, который пойдет на рынки Юго-Восточной Азии, где в перспективе, как вы знаете, более высокие темпы потребления газа", — сказал Новак журналистам.