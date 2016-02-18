Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,13%, до 30,70 доллара за баррель.

На лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,84%, до 34,21 доллара за баррель.