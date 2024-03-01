О нас

Мировые цены на нефть незначительно выросли

Мировые цены на нефть незначительно выросли Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд.
Энергетика
1 марта 2024 г. 10:16
Мировые цены на нефть незначительно выросли

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", майские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,28 доллара (0,34%), до 82,19 доллара за баррель.

В четверг Brent подешевела на 0,24 доллара (0,3%), до 81,91 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,21 доллара (0,27%), до 78,47 доллара за баррель.

За предыдущую сессию контракт подешевел на 0,28 доллара (0,4%), до 78,26 доллара за баррель.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Global oil prices increase slightly

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
Названа дата поступления в продажу билетов на матч Байер 04 - Карабах
Названа дата поступления в продажу билетов на матч "Байер 04" - "Карабах"
26 февраля 2024 г. 10:26
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
24 февраля 2024 г. 14:04
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
28 февраля 2024 г. 14:23
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
27 февраля 2024 г. 12:04
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
28 февраля 2024 г. 06:49
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
28 февраля 2024 г. 13:57
Назван соперник Карабаха в 1/8 финала Лиги Европы
Назван соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы
23 февраля 2024 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi