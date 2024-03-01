Мировые цены на нефть незначительно выросли

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", майские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,28 доллара (0,34%), до 82,19 доллара за баррель.

В четверг Brent подешевела на 0,24 доллара (0,3%), до 81,91 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,21 доллара (0,27%), до 78,47 доллара за баррель.

За предыдущую сессию контракт подешевел на 0,28 доллара (0,4%), до 78,26 доллара за баррель.