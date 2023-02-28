Мировые цены на нефть коррекционно выросли

Мировые цены на нефть во вторник утром растут после снижения днем ранее.

Мировые цены на нефть во вторник утром растут после снижения днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. При этом по итогам февраля котировки могут показать снижение четвертый месяц подряд.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,23% - до 82,23 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 75,92 доллара.

Днем ранее нефтяные котировки снизились на 1%.

По итогам февраля цены на нефть могут показать снижение четвертый месяц подряд. Федеральная резервная система США, как ожидается, в марте продолжит повышение ключевой ставки. Это усиливает на рынках опасения возможной рецессии, что отражается в том числе и на прогнозах спроса на нефть.

Рынки также ожидают в среду публикацию недельных данных по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 24 февраля запасы в стране выросли лишь на 0,4 млн баррелей после увеличения на 7,6 млн баррелей неделей ранее.