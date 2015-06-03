​Мировой нефтяной рынок в ожидании очередного заседания ОПЕК - ПРОГНОЗ

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ 5 июня в Вене (Австрия) состоится встреча стран-членов ОПЕК. Последняя встреча организации состоялась в ноябре, где было принято решение оставить производственное задание неизменным, в результате которого цены за сутки снизились на 10%. Этот шаг застал рынок врасплох, так как ОПЕК не попыталась стабилизировать цены и вместо этого решила защитить рыночную долю стратегией "поставляй и властвуй".

В результате цена сырой нефти Brent в день встречи упала с отметки 77,75 долларов за баррель и продолжала падать, пока не достигала в январе 2015 года отметки 45,20 долларов за баррель. С этого периода улучшенный прогноз для мирового спроса, большой сезонный спрос на энергоресурсы в США и продолжение строительства стратегических резервов в Китае помогли восстановить цены на сырую нефть марок Brent и WTI на уровне соответственно 65 долларов и 60 долларов за баррель.

Об этом заявил Report глава отдела товаров Saxo Bank Оле Хансен.

По его мнению, увеличение совместного производства Ирака и Саудовской Аравии на 1,1 млн. баррелей с ноября дало возможность странам ОПЕК сохранить свою долю на рынке. После последнего собрания количество нефтяных вышек в США было сокращено почти на 60%, что в итоге привело к замедлению производства (особенно в течение последних нескольких недель) и продолжение этой тенденции ожидается в течение ближайших месяцев.

"Однако ОПЕК рано праздновать "победу", т. к. замедление производства в США напрямую зависит от цен. При текущих ценах увеличение активности хеджирования со стороны производителей на рынке фьючерсов может послужить сигналом оживления в течение ближайших месяцев. В то же время, некоторые из крупнейших производителей заявили, что возвращение стоимости сырой нефти WTI к отметке 65 долларов за баррель вызовет увеличение производства", - отметил О.Хансен.

Представитель банка отметил, что производство в Саудовской Аравии и Ираке превысило ежедневную отметку в 30 млн. баррелей, достигнув 31 млн. баррелей в день. Учитывая акцент ОПЕК на рыночной доле, нежели на ценах, было бы целесообразнее довести цель ближе к нынешнему уровню производства.

Саудовская Аравия и Ирак, скорее всего, проголосуют в пользу такого решения, поскольку оно поможет узаконить резкий рост производства, достигнутый этими двумя странами за последние месяцы. В случае достижения продолжительного роста спроса, реакция рынка на это решение будет неощутима. В противном случае, а также в случае построения в США запасов после пикового спроса в течение летних месяцев, возникнут трудности с решением изменения производства нефтяного картеля.