Министр: Мы являемся свидетелями серьезных преобразований в глобальной энергетической системе

В настоящее время мы являемся свидетелями очень серьезных преобразований в глобальной энергетической системе. Страны интенсивно осуществляют процессы энергетического перехода, внедряют модели развития, отвечающие современным вызовам.

В настоящее время мы являемся свидетелями очень серьезных преобразований в глобальной энергетической системе. Страны интенсивно осуществляют процессы энергетического перехода, внедряют модели развития, отвечающие современным вызовам.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Естественно, что Азербайджан, как страна, являющаяся частью мировой экономической системы, играющая важную роль на энергетической карте мира, не может оставаться в стороне от этих процессов. Учитывая эти факторы, в подписанных президентом указах и распоряжениях есть конкретные задачи о выдвижении предложений по поэтапному переходу к основанной на конкуренции рыночной модели в электроэнергетическом секторе", - отметил он.

Шахбазов подчеркнул, что главная цель здесь заключается в обеспечении всех граждан, независимо от их социального статуса, а также экономики доступной, надежной, качественной и устойчивой электроэнергией: "Однако внедрение рыночных принципов должно обеспечить создание благоприятных условий для современных направлений развития в области энергетики, стимулирования рационального использования ресурсов, снижения финансовой нагрузки государства, стимулирования частных инвестиций".

По словам министра, новый законопроект "Об электроэнергетике", подготовленный и представленный на основе международного опыта, будет формировать правовой механизм для следующего этапа реформ.