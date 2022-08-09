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Министр: IGB будет введен в строй кратчайшие сроки после разрешения некоторых вопросов

Министр: IGB будет введен в строй кратчайшие сроки после разрешения некоторых вопросов Межсистемное газовое соединение Греция-Болгария (IGB), предназначенное для транспортировки азербайджанского газа, будет пользоваться самыми большими привилегиями во всей стране, чтобы быть введенным в эксплуатацию как можно скорее.
Энергетика
9 августа 2022 г. 11:08
Министр: IGB будет введен в строй кратчайшие сроки после разрешения некоторых вопросов

Межгосударственное газовое соединение Греция-Болгария (IGB), предназначенное для транспортировки азербайджанского газа, будет пользоваться самыми большими привилегиями во всей стране, чтобы быть введенным в эксплуатацию как можно скорее.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сообщил министр регионального развития и благоустройства Иван Шишков.

По его мнению, нынешняя задержка не будет длительной. "Мы работаем над скорейшим устранением всех вопросов", - сказал министр.

На рабочем совещании будут указаны сроки, в которые застройщик сможет исправить все эти проблемы.

"Застройщик будет пользоваться самыми большими привилегиями из всех строителей в Болгарии, так как вся государственная администрация будет ему помогать, чтобы мы могли закончить объект как можно быстрее", — категорично высказался И. Шишков.

Отметим, что в июле проектная компания интерконнектора - ICGB получила лицензию на автономную систему транспортировки природного газа на территории Греческой Республики. Она сможет осуществлять деятельность по транспортировке природного газа в течение 50 лет.

Подобная лицензия сроком на 35 лет уже выдана болгарским регулятором – Комиссией по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC). Ожидается, что EWRC выдаст окончательное разрешение на начало лицензионной деятельности в соответствии с процедурой ввода в эксплуатацию. Лицензирование является ключевым шагом на пути подготовки интерконнектора с Грецией к этапу эксплуатации и является подтверждением того, что ICGB ресурсно и технически подготовлен к осуществлению деятельности по транспортировке природного газа.

IGB имеет ключевое значение для повышения надежности поставок и обеспечения диверсификации источников природного газа для Болгарии и региона Юго-Восточной Европы. Проект соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и позволит обеспечить поставки из различных источников в ряд стран, включая Молдову и Украину, говорится в сообщении.

Отметим, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "İGB bəzi məsələlər həll edildikdən sonra ən qısa zamanda istifadəyə veriləcək"

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