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    Министр финансов России: Рубль не зависит от цен на нефть

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня курс рубля практически не зависит от того, как меняются цены на нефть.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

    "Умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия. Курс уже практически не зависит от изменений цен на нефть", - сказал Силуанов.­

    Он добавил, что благодаря профициту бюджета на пути санкционного давления на российскую сторону создается буфер.

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