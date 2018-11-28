Министр финансов России: Рубль не зависит от цен на нефть

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня курс рубля практически не зависит от того, как меняются цены на нефть.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

"Умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия. Курс уже практически не зависит от изменений цен на нефть", - сказал Силуанов.­

Он добавил, что благодаря профициту бюджета на пути санкционного давления на российскую сторону создается буфер.