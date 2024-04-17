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Министр энергетики: Проект коридора зеленой энергии превратит Азербайджан в ведущую страну в сфере ВИЭ

Министр энергетики: Проект коридора зеленой энергии превратит Азербайджан в ведущую страну в сфере ВИЭ Азербайджан, благодаря реализации проекта зеленого энергетического коридора, станет одной из ведущих стран в сфере возобновляемой энергии в рамках региональной интеграции.
Энергетика
17 апреля 2024 г. 13:43
Министр энергетики: Проект коридора зеленой энергии превратит Азербайджан в ведущую страну в сфере ВИЭ

Азербайджан, благодаря реализации проекта зеленого энергетического коридора, станет одной из ведущих стран в сфере возобновляемой энергии в рамках региональной интеграции.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время выступления на пленарной сессии высокого уровня на тему "Тройное увеличение возобновляемой энергии" в рамках 14-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Абу-Даби.

Он отметил, что проведение климатической конференции COP29 дает Азербайджану возможность продвинуть достижения в сфере развития возобновляемой энергии. Министр выразил уверенность, что COP29 станет важной платформой для мобилизации усилий по принятию новых глобальных коллективных финансовых целей.

"Финансовое обеспечение – одно из важных условий утроения использования возобновляемых источников энергии к 2030 году. Инвестиции должны быть направлены на создание производственных мощностей, интеграцию в энергосистему, увеличение и модернизацию сетевых мощностей, строительство интерконнекторов и систем хранения энергии между странами", – добавил Пярвиз Шахбазов.

Подчеркнув, что к 2030 году Азербайджан станет страной, которая внесет вклад в увеличение потенциала возобновляемой энергии в национальном и региональном масштабе, министр рассказал о проектах по поставкам зеленой энергии, являющихся важной составляющей энергетического партнерства с Европейским союзом. Он также отметил, что региональный контекст имеет стратегическое значение для утроения возобновляемой энергии.

По его словам, реализация проекта зеленого энергетического коридора "Каспий-Черное море-Европа", технико-экономическое обоснование которого будет готово к концу года, превратит Азербайджан в одну из ведущих стран в сфере возобновляемой энергии в рамках региональной интеграции.

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Версия на английском языке ФотоEnergy Minister: ‘Azerbaijan to play important role in regional integration through green energy corridor’
Версия на азербайджанском языке ФотоEnergetika naziri: “Azərbaycan “yaşıl enerji” dəhlizi ilə regional inteqrasiyada mühüm rol oynayacaq”

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