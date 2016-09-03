Министр энергетики Грузии: Мы будем работать с SOCAR

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Вопросы по газификации и другие вопросы правительство Грузии будет решать с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Насчет переговоров с Россией и другими государствами по данному вопросу министр заявил, что эти вопросы уже нашли решение: "Мы работаем с SOCAR, и этот вопрос уже закрыт".

К.Каладзе также отметил, что отношения между двумя странами развиваются: "На днях мы побывали в Баку, провели очень продуктивные встречи. Сегодня открываем новый газораспределительный пункт. Азербайджанское правительство помогает в обеспечении населения Грузии природным газом. Поэтому выражаем благодарность президенту Азербайджана".

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, участвующий в церемонии открытия газораспределительного пункта в селе Гырыхлы Марнеульского района, сообщил, что SOCAR успешно продолжает работы по газификации как в Азербайджане, так и в Грузии: "До конца года еще 40 тыс. абонентов будут обеспечены газом. SOCAR выполнит все обязательства перед правительством Грузии".

Затем официальные лица встретились с жителями села Гырыхлы, поинтересовались волнующими их проблемами.