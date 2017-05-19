Министр энергетики Азербайджана примет участие в заседании ОПЕК в Вене

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев 23-25 мая отправится с визитом в Вену (Австрия).

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства энергетики.

Н.Алиев представит Азербайджан на 172-м заседании Совета министров стран ОПЕК и вне картеля.

Принимая во внимание ведущую роль Азербайджана на мероприятиях по стабилизации цен на нефть, Н.Алиев получил приглашение встретиться с генсекретарем ОПЕК Мохаммедом Сануси Баркиндо, главой совместного мониторингового комитета, министром нефти Кувейта Ассамом аль-Марзуком.

На заседании Совета министров будет заслушан отчет о влиянии выполнения обязательств по сокращению добычи на рынок нефти, тенденциях энергетического рынка, анализе темпов экономического роста. Продление соглашения на вторую половину года или какие-либо другие решения будут приняты на основании результатов этого отчета.

Министр энергетики Азербайджана отмечает, что впервые продемонстрированная производителями нефти единогласная позиция обеспечила успешные результаты соглашения в первой половине года. По его словам, процесс стабилизации цен на нефтяном рынке подтверждает правильность выбранного метода: "Азербайджан готов предпринять следующие шаги для обеспечения устойчивой ценовой стабильности на нефтяном рынке".

Напомним, что Азербайджан полностью выполнил свои обязательства по соглашению, ограничив добычу на 35 тыс. баррелей в день. В январе ежесуточная добыча в Азербайджане составила 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей, в апреле - 781,1 тыс. баррелей. Совместная мониторинговая комиссия высоко оценила роль Азербайджана в качестве ведущей страны в этом процессе.