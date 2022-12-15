Министр: Азербайджан увеличил экспорт газа на 19%

В январе-ноябре этого года Азербайджан увеличил экспорт газа на 19%.
Как передает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.
По словам министра, в январе-ноябре этого года из Азербайджана в Европу было направлено 10,3 млрд кубометров газа.
Он отметил, что за этот период в Турцию было экспортировано 7,6 млрд кубометров газа, в Грузию – 2,2 млрд кубометров газа.
П.Шахбазов подчеркнул, что по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было направлено 5,2 млрд кубометров газа в отчетном периоде.