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Министр: Азербайджан увеличил экспорт газа на 19%

Министр: Азербайджан увеличил экспорт газа на 19% В январе-ноябре этого года Азербайджан увеличил экспорт газа на 19%.
Энергетика
15 декабря 2022 г. 10:45
Министр: Азербайджан увеличил экспорт газа на 19%

В январе-ноябре этого года Азербайджан увеличил экспорт газа на 19%.

Как передает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.

По словам министра, в январе-ноябре этого года из Азербайджана в Европу было направлено 10,3 млрд кубометров газа.

Он отметил, что за этот период в Турцию было экспортировано 7,6 млрд кубометров газа, в Грузию – 2,2 млрд кубометров газа.

П.Шахбазов подчеркнул, что по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было направлено 5,2 млрд кубометров газа в отчетном периоде.

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Версия на английском языке Minister of Energy: Azerbaijan increases gas export by 19%
Версия на азербайджанском языке Energetika naziri: “Bu il Azərbaycan qaz ixracını 19 % artırıb”

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