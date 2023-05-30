Министерство энергетики достигло соглашения о взаимном обмене информацией с американской компанией

Министерство энергетики достигло соглашения о взаимном обмене информацией на экспертном уровне с американской компанией Boston Consulting Group.

Министерство энергетики достигло соглашения о взаимном обмене информацией на экспертном уровне с американской компанией Boston Consulting Group.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, соглашение было достигнуто на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с находящейся с визитом в Азербайджане в рамках Бакинской энергетической недели делегацией во главе с исполнительным директором Boston Consulting Group Паттаби Сешадри.

На встрече были отмечены успехи нашей страны в направлении экспорта традиционных энергоресурсов, проведенные реформы в сфере энергетики, предпринятые шаги по созданию либерального рынка электроэнергии.