    Минэнерго США сохранило двухлетний прогноз по добыче нефти в Азербайджане

    Энергетика
    • 13 января, 2026
    • 22:31
    Минэнерго США сохранило двухлетний прогноз по добыче нефти в Азербайджане

    Министерство энергетики США оставило без изменений свой прогноз по добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2027 год.

    Report сообщает об этом со ссылкой на отчет Управления энергетической информации ведомства.

    Согласно информации, в 2027 году ожидается, что объем ежедневной добычи жидких углеводородов в Азербайджане составит 540 тысяч баррелей. Этот показатель идентичен прогнозу на 2026 год.

    ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın iki illik neft hasilatı proqnozunu dəyişməyib

