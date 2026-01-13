Минэнерго США сохранило двухлетний прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика
- 13 января, 2026
- 22:31
Министерство энергетики США оставило без изменений свой прогноз по добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2027 год.
Report сообщает об этом со ссылкой на отчет Управления энергетической информации ведомства.
Согласно информации, в 2027 году ожидается, что объем ежедневной добычи жидких углеводородов в Азербайджане составит 540 тысяч баррелей. Этот показатель идентичен прогнозу на 2026 год.
