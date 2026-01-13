ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın iki illik neft hasilatı proqnozunu dəyişməyib
Energetika
- 13 yanvar, 2026
- 22:27
ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın 2027-cı il üzrə neft və digər maye karbohidrogenlərin hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişməyərək əvvəlki səviyyədə saxlayıb.
"Report" bu barədə ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya İdarəsinin hesabatına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 2027-cı ildə Azərbaycanda maye karbohidrogenlərin gündəlik hasilatının 540 min barel səviyyəsində olacağı gözlənilir. Bu göstərici 2026-cı il proqnozu ilə eynidir.
