    Energetika
    • 13 yanvar, 2026
    • 22:27
    ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın iki illik neft hasilatı proqnozunu dəyişməyib

    ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın 2027-cı il üzrə neft və digər maye karbohidrogenlərin hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişməyərək əvvəlki səviyyədə saxlayıb.

    "Report" bu barədə ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya İdarəsinin hesabatına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 2027-cı ildə Azərbaycanda maye karbohidrogenlərin gündəlik hasilatının 540 min barel səviyyəsində olacağı gözlənilir. Bu göstərici 2026-cı il proqnozu ilə eynidir.

    ABŞ neft energetika
    Минэнерго США сохранило двухлетний прогноз по добыче нефти в Азербайджане

