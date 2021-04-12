Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2021 год

Котировки нефти Brent во втором квартале составят 65 долларов США за баррель

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году с 60,7 до 62,3 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent во втором квартале составят 65 долларов США за баррель, а во второй половине 2021 года цена в среднем снизится до 61 доллара США за баррель. В 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent установится на уровне 60,5 долларов США за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне 58,9 долларов США за баррель в 2021 году и 56,7 долларов США в 2022 году.

Минэнерго США отметило, что в марте 2021 года средняя цена нефти Brent выросла на 3 доллара США, до 65 долларов США за баррель. Рост котировок нефти в марте отражает ожидания увеличения спроса на фоне вакцинации от коронавируса и растущей экономической активности в совокупности с сохраняющимися в прошлом месяце ограничениями ОПЕК+ по добыче, считают в ведомстве.