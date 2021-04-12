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Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2021 год

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2021 год Котировки нефти Brent во втором квартале составят 65 долларов США за баррель
Энергетика
12 апреля 2021 г. 19:59
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2021 год

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году с 60,7 до 62,3 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent во втором квартале составят 65 долларов США за баррель, а во второй половине 2021 года цена в среднем снизится до 61 доллара США за баррель. В 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent установится на уровне 60,5 долларов США за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне 58,9 долларов США за баррель в 2021 году и 56,7 долларов США в 2022 году.

Минэнерго США отметило, что в марте 2021 года средняя цена нефти Brent выросла на 3 доллара США, до 65 долларов США за баррель. Рост котировок нефти в марте отражает ожидания увеличения спроса на фоне вакцинации от коронавируса и растущей экономической активности в совокупности с сохраняющимися в прошлом месяце ограничениями ОПЕК+ по добыче, считают в ведомстве.

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