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Минэнерго США ожидает переизбытка нефти в мире в 2020 году

Минэнерго США ожидает переизбытка нефти в мире в 2020 году По прогнозу переизбыток предложения составит 1,08 млн баррелей в сутки
Энергетика
12 августа 2020 г. 10:26

Переизбыток предложения нефти в мире в 2020 году составит 1,08 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Глобальное предложение нефти в текущем году, по оценкам EIA, прогнозируется на уровне 94,22 млн баррелей в сутки при спросе в 93,14 млн баррелей.

Но уже в 2021 году на рынке будет наблюдаться дефицит в 0,79 млн баррелей в сутки (предложение составит 99,37 млн баррелей в сутки при спросе в 100,16 млн баррелей), считают в Минэнерго США.

По оценкам EIA, глобальные запасы нефти в первой половине 2020 года росли на 6,4 млн баррелей в сутки, а во втором полугодии будут сокращаться на 4,2 млн баррелей. В 2021 году снижение запасов будет происходить темпами на уровне 0,8 млн баррелей в сутки.

Минэнерго США также снизило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2020 году до 11,26 млн баррелей (-3,2%), а на 2021 год - повысило до 11,14 млн баррелей (+1,2%).

Кроме того, EIA повысило прогноз стоимости нефти Brent в 2020 году на 2,3% - до 41,42 доллара США за баррель. В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на отметке 49,53 доллара США за баррель.

Цена WTI ожидается на уровне 38,5 доллара США за баррель в 2020 году и 45,53 доллара США за баррель в 2021 году.

Напомним, в марте распалась сделка ОПЕК+. После 9 марта на открытии торгов стоимость нефти Brent упала более чем на 35%. В апреле впервые в истории стоимость нефти WTI была отрицательной: цена достигала минус 40,32 доллара США за баррель. В апреле участникам ОПЕК+ удалось согласовать условия новой сделки по сокращению нефти.

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