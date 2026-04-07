Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Минэнерго США оставило без изменений прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год

    Энергетика
    • 07 апреля, 2026
    • 20:57
    Минэнерго США оставило без изменений прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год

    Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане на 2027 год на уровне 540 тысяч баррелей.

    Как сообщает Report, это следует из данных, опубликованных EIA в апрельском выпуске отчета "Краткосрочный энергетический прогноз".

    Прогноз добычи нефти на 2027 год остался на том же уровне, что и мартовский.

    Ожидается, что в I квартале 2027 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 550 тыс. баррелей, что совпадает с мартовским прогнозом.

    Во II квартале 2027 года суточная добыча нефти в Азербайджане составит 540 тыс. баррелей. Это также совпадает с прогнозом, обнародованным ведомством в прошлом месяце.

    Агентство также прогнозирует, что в III и IV кварталах 2027 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 530 тыс. баррелей. Это совпадает с прогнозом, обнародованным ведомством в прошлом месяце.

    Управление энергетической информации (EIA)
    EIA gələn il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu açıqlayıb

    Последние новости

    Футбол
    В регионе
    Фото

    Футбол
    Фото

    Внешняя политика
    В регионе
    В регионе
    В регионе
    В регионе
    Энергетика
    Лента новостей