EIA gələn il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu açıqlayıb

İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Energetika
    • 07 aprel, 2026
    • 20:42
    ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya Administrasiyası (EIA) Azərbaycanda 2027-cı il üçün orta gündəlik neft hasilatını 540 min barel səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə EIA "Qısamüddətli enerji perspektivi" adlı hesabatın aprel ayı üzrə açıqladığı məlumatda qeyd edilib.

    2027-ci il üçün neft hasilatı proqnozu qurumun mart proqnozu ilə müqayisədə eyni qalıb.

    Gələn ilin birinci rübündə ölkədə orta gündəlik neft hasilatının 550 min barel olacağı gözlənilir ki, bu da mart ayında verilən proqnozla müqayisədə eynidir.

    2027-ci ilin ikinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı 540 min barel təşkil edəcək. Bu da qurumun ötən ay açıqladığı proqnozla müqayisədə eynidir.

    Agentlik, həmçinin 2027-ci ilin üçüncü və dördüncü rüblərində Azərbaycanda orta gündəlik neft hasilatının 530 min barel olacağını proqnozlaşdırır. Bu, qurumun ötən ay açıqladığı proqnozla müqayisədə eynidir.

    ABŞ Energetika Nazirliyi Xam neft hasilatı Enerji İnformasiya Administrasiyası (EIA)
    Минэнерго США оставило без изменений прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год

