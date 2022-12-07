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Минэнерго Казахстана: Танкеры уже шестые сутки простаивают в проливах Турции

Минэнерго Казахстана: Танкеры уже шестые сутки простаивают в проливах Турции Танкеры с миллионами баррелей казахстанской нефти застряли у побережья Турции.
Энергетика
7 декабря 2022 г. 16:38
Минэнерго Казахстана: Танкеры уже шестые сутки простаивают в проливах Турции

Танкеры с миллионами баррелей казахстанской нефти застряли у побережья Турции.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, информацию подтвердили в министерстве энергетики Казахстана.

"На сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет 6 суток. Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней", - сообщила пресс-служба ведомства.

Также в Минэнерго добавили, что сейчас выясняются детали касательно страховых писем.

Ранее западные СМИ сообщили, что танкеры, перевозящие миллионы баррелей казахстанской нефти, не могут покинуть Черное море и добраться до мировых рынков. Причина скопления судов у берегов Турции - с 5 декабря перевозчики должны подтверждать, что на борту танкера не российская нефть. Власти Турции настаивают на том, чтобы у перевозчиков было письмо от страховой компании.

Санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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Версия на английском языке Kazakhstan Energy Ministry: 'Tankers have been idle in Turkish straits for 6th day'

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