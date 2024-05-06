В ОАЭ сообщили об открытии месторождения природного газа на севере страны

Власти эмирата Шарджа объявили об обнаружении "многообещающих запасов" природного газа на месторождении Хадиба, расположенном на севере ОАЭ.
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Месторождение было открыто в ходе разведочных работ, которые проводила корпорация Sharjah National Oil (SNOC). В ближайшее время компания должна определить потенциальные запасы месторождения и приступить к его разработке.
Хадиба является пятым по величине на суше в эмирате Шарджа. Более крупные запасы природного газа были обнаружены на месторождениях Ас-Саджаа, Кахиф, Махани и Муайед.