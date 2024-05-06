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В ОАЭ сообщили об открытии месторождения природного газа на севере страны

В ОАЭ сообщили об открытии месторождения природного газа на севере страны Власти эмирата Шарджа объявили об обнаружении "многообещающих запасов" природного газа на месторождении Хадиба, расположенном на севере ОАЭ.
Энергетика
6 мая 2024 г. 02:21
В ОАЭ сообщили об открытии месторождения природного газа на севере страны

Власти эмирата Шарджа объявили об обнаружении "многообещающих запасов" природного газа на месторождении Хадиба, расположенном на севере ОАЭ.

Как передает Report, об этом сообщило агентство WAM.

Месторождение было открыто в ходе разведочных работ, которые проводила корпорация Sharjah National Oil (SNOC). В ближайшее время компания должна определить потенциальные запасы месторождения и приступить к его разработке.

Хадиба является пятым по величине на суше в эмирате Шарджа. Более крупные запасы природного газа были обнаружены на месторождениях Ас-Саджаа, Кахиф, Махани и Муайед.

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