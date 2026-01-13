Минэнерго: Казахстан продолжает отгрузку нефти через КТК

Казахстан продолжает отгрузку нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) через выносное причальное устройство ВПУ-1.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщило министерстве энергетики Казахстана.

"На сегодняшний день отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1. Технологический процесс ведется в штатном режиме, с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что основной приоритет - обеспечение стабильности экспортных поставок и недопущение критического затоваривания мощностей хранения.

"Министерство продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации и находится на прямой связи с международными партнерами и оператором консорциума", - подчеркивается в информации.

Отметим, сегодня сообщалось, что два нефтяных танкера, ожидавшие погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в российском порту Новороссийск, подверглись атакам беспилотников.