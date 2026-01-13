Дроны атаковали два нефтяных танкера на терминале КТК в Черном море
Другие страны
- 13 января, 2026
- 14:35
Два нефтяных танкера, ожидавшие погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в российском порту Новороссийск, подверглись атакам беспилотников.
Как передает Report об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации, танкер Delta Harmony, находящийся под управлением греческой компании Delta Tankers, должен был загрузить нефть с месторождения "Тенгиз".
Танкер Matilda, также подвергшийся атаке беспилотников, управляемый греческой компанией Thenamaris, планировал загрузку нефти с месторождения "Карачаганак".
Других подробностей происшествия агентство не приводит.
Последние новости
15:05
Убытки от природных катастроф в 2025 году снизились на 40%Другие страны
15:00
В течение года в селе Чапар Агдеринского района будут восстановлены еще 23 домаВнутренняя политика
15:00
Минэнерго: Казахстан продолжает отгрузку нефти через КТКЭнергетика
14:59
Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апрелеДругие страны
14:58
СЭБ пресекла незаконное размещение водительских удостоверений в InstagramИКТ
14:53
Кыргызстан и США обсудили развитие двусторонних отношенийВ регионе
14:52
Фото
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:43
Фото
Состоялась онлайн-выставка азербайджанских и узбекских художниковKультурная политика
14:43