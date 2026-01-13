Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Дроны атаковали два нефтяных танкера на терминале КТК в Черном море

    Два нефтяных танкера, ожидавшие погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в российском порту Новороссийск, подверглись атакам беспилотников.

    Как передает Report об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно информации, танкер Delta Harmony, находящийся под управлением греческой компании Delta Tankers, должен был загрузить нефть с месторождения "Тенгиз".

    Танкер Matilda, также подвергшийся атаке беспилотников, управляемый греческой компанией Thenamaris, планировал загрузку нефти с месторождения "Карачаганак".

    Других подробностей происшествия агентство не приводит.

    Qara dənizdə Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu terminalında neft tankerlərinə dron hücumu olub

