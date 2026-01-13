Qara dənizdə Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu terminalında neft tankerlərinə dron hücumu olub
Digər ölkələr
Rusiyanın Novorossiysk limanında Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu terminalında yükləmə gözləyən iki neft tankeri pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) hücumuna məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, Yunanıstanın "Delta Tankers" şirkətinin idarəetməsində olan "Delta Harmony" tankeri "Tengiz" yatağından neft yükləməli idi.
PUA-ların hücumuna məruz qalan "Matilda" tankeri isə "Karçaqanak" yatağından neft yükləməyi planlaşdırırdı.
Hadisə ilə bağlı digər təfərrüatlar verilməyib.
