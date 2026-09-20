Микаил Джаббаров: Нефтяная промышленность сыграла важную роль в развитии Азербайджана

Нефтяная промышленность сыграла важную роль в истории экономического развития Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр экономики Микаил Джабаров.

"В сохранении этого богатого наследия и расширении энергетических возможностей нашей страны профессионализм и самоотверженность наших нефтяников имеют особое значение", - подчеркнул он.

М. Джабаров поздравил нефтяников Азербайджана с профессиональным праздником:

"Поздравляю всех наших нефтяников с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья и новых успехов".

Напомним, что 32 года назад - 20 сентября 1994 года был подписан "Контракт века", определивший будущее Азербайджана и превративший страну в одного из ведущих игроков на мировой энергетической карте. На основании распоряжения общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года дата подписания контракта - 20 сентября отмечается в Азербайджане как День нефтяника.