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    Микаил Джаббаров: Нефтяная промышленность сыграла важную роль в развитии Азербайджана

    Энергетика
    • 20 сентября, 2026
    • 10:27
    Микаил Джаббаров: Нефтяная промышленность сыграла важную роль в развитии Азербайджана

    Нефтяная промышленность сыграла важную роль в истории экономического развития Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр экономики Микаил Джабаров.

    "В сохранении этого богатого наследия и расширении энергетических возможностей нашей страны профессионализм и самоотверженность наших нефтяников имеют особое значение", - подчеркнул он.

    М. Джабаров поздравил нефтяников Азербайджана с профессиональным праздником:

    "Поздравляю всех наших нефтяников с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья и новых успехов".

    Напомним, что 32 года назад - 20 сентября 1994 года был подписан "Контракт века", определивший будущее Азербайджана и превративший страну в одного из ведущих игроков на мировой энергетической карте. На основании распоряжения общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года дата подписания контракта - 20 сентября отмечается в Азербайджане как День нефтяника.

    Микаил Джаббаров День нефтяника
    Mikayıl Cabbarov: Neft sənayesi Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixində mühüm rol oynayıb
    Mikayil Jabbarov highlights oil industry's role in Azerbaijan's development

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