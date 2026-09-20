İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Mikayıl Cabbarov: Neft sənayesi Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixində mühüm rol oynayıb

    Energetika
    • 20 sentyabr, 2026
    • 10:13
    Mikayıl Cabbarov: Neft sənayesi Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixində mühüm rol oynayıb

    Neft sənayesi Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixində mühüm rol oynayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabarrov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Bu zəngin irsin qorunması və ölkəmizin enerji imkanlarının genişləndirilməsində neftçilərimizin peşəkarlığı və fədakarlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır", - o qabardıb.

    M. Cabbarov Azərbaycanın neftçilərini peşə bayramı münasibətilə təbrik edib:

    "Bütün neftçilərimizi peşə bayramı münasibətilə təbrik edir, möhkəm cansağlığı və yeni uğurlar arzulayırıq".

    Xatırladaq ki, 32 il öncə - 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində Azərbaycanın gələcəyini müəyyənləşdirən, ölkəni dünya enerji xəritəsində aparıcı oyunçulardan birinə çevirən "Əsrin müqaviləsi" imzalanıb. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 16 avqust tarixli Sərəncamına əsasən, müqavilənin imzalandığı tarix - 20 sentyabr Azərbaycanda Neftçilər Günü kimi qeyd olunur.

    Heydər Əliyev Mikayıl Cabbarov Neftçilər Günü Əsrin müqaviləsi
    Микаил Джаббаров: Нефтяная промышленность сыграла важную роль в развитии Азербайджана
    Mikayil Jabbarov highlights oil industry's role in Azerbaijan's development

    Son xəbərlər

    01:15

    Ukrayna kəşfiyyatının rəhbəri: Kiyev və Moskva danışıqlarda ciddi irəliləyiş əldə edib

    Digər ölkələr
    00:45

    BVF üç ilə dünya üzrə dövlət borcunun ÜDM-in 100%-ni ötəcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    00:09

    Qətərli nazir ABŞ-nin Hörmüz boğazının gələcəyi ilə bağlı açıqlamasını yanlış adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:43

    "WSJ": ABŞ BCM-ə qarşı yeni genişmiqyaslı sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:29

    Nigeriyada silahlı hücumlar nəticəsində 9 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:07

    Zelenski və Tramp Nyu-Yorkda görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    22:50

    Amazoniyada demensiyaya dözümlü insanlar aşkar edilib

    Maraqlı
    22:34

    Hakim partiya Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə 57%-dən çox səs toplayır

    Region
    22:15

    Göygöldə kişi həyat yoldaşını qətlə yetirib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti