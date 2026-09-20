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    Микаил Джаббаров: "Контракт века" - основа нового этапа экономической истории Азербайджана

    Энергетика
    • 20 сентября, 2026
    • 11:25
    Микаил Джаббаров: Контракт века - основа нового этапа экономической истории Азербайджана

    "Контракт века", подписанный 20 сентября 1994 года, заложил основу нового этапа в современной экономической истории Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр экономики Микаил Джаббаров.

    "Соглашение придало важный импульс эффективному использованию энергетического потенциала нашей страны, расширению сотрудничества с зарубежными партнерами и инвестиционных возможностей", - отметил он.

    М. Джаббаров подчеркнул, что стратегический курс, определенный великим лидером Гейдаром Алиевым, продолжается президентом Ильхамом Алиевым:

    "Стратегический курс, определенный автором этого исторического решения общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, продолжается под руководством президента Ильхама Алиева в соответствии с новыми вызовами".

    Микаил Джаббаров Контракт Века
    Mikayıl Cabbarov: "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın müasir iqtisadi tarixində yeni mərhələnin əsasını qoyub
    Jabbarov: Contract of the Century opened new chapter in Azerbaijan's economy

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