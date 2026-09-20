Микаил Джаббаров: "Контракт века" - основа нового этапа экономической истории Азербайджана
- 20 сентября, 2026
- 11:25
"Контракт века", подписанный 20 сентября 1994 года, заложил основу нового этапа в современной экономической истории Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр экономики Микаил Джаббаров.
"Соглашение придало важный импульс эффективному использованию энергетического потенциала нашей страны, расширению сотрудничества с зарубежными партнерами и инвестиционных возможностей", - отметил он.
М. Джаббаров подчеркнул, что стратегический курс, определенный великим лидером Гейдаром Алиевым, продолжается президентом Ильхамом Алиевым:
"Стратегический курс, определенный автором этого исторического решения общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, продолжается под руководством президента Ильхама Алиева в соответствии с новыми вызовами".
20 sentyabr 1994-cü ildə imzalanan “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın müasir #iqtisadi tarixində yeni mərhələnin əsasını qoydu. Saziş ölkəmizin #enerji potensialından səmərəli istifadəyə, xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlığın və investisiya imkanlarının genişlənməsinə mühüm təkan verdi.… pic.twitter.com/n1J5vkQeDW— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 20, 2026