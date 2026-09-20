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    Mikayıl Cabbarov: "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın müasir iqtisadi tarixində yeni mərhələnin əsasını qoyub

    Energetika
    • 20 sentyabr, 2026
    • 11:19
    Mikayıl Cabbarov: Əsrin müqaviləsi Azərbaycanın müasir iqtisadi tarixində yeni mərhələnin əsasını qoyub

    20 sentyabr 1994-cü ildə imzalanan "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın müasir iqtisadi tarixində yeni mərhələnin əsasını qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Saziş ölkəmizin enerji potensialından səmərəli istifadəyə, xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlığın və investisiya imkanlarının genişlənməsinə mühüm təkan verdi", - o bildirib.

    M. Cabbarov Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strateji xəttin Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirildiyini vurğulayıb:

    "Bu tarixi qərarın müəllifi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strateji xətt Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir".

    Heydər Əliyev İlham Əliyev Mikayıl Cabbarov Əsrin müqaviləsi
    Микаил Джаббаров: "Контракт века" - основа нового этапа экономической истории Азербайджана
    Jabbarov: Contract of the Century opened new chapter in Azerbaijan's economy

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