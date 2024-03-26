Микаил Джаббаров: Азербайджан открыт для сотрудничества с инвесторами

Азербайджан открыт для сотрудничества с инвесторами, и в стране, как традиционного производителя энергии, сформировалась хорошая группа из международных энергетических компаний и национальных лидеров, инвестирующих в проекты возобновляемой энергетики.

Азербайджан открыт для сотрудничества с инвесторами, и в стране, как традиционного производителя энергии, сформировалась хорошая группа из международных энергетических компаний и национальных лидеров, инвестирующих в проекты возобновляемой энергетики.

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью китайскому телеканалу CGTN.

"Мы инвестируем системно, как институционально, так и с точки зрения экономической политики и развития инфраструктуры, чтобы обеспечить плавный энергопереход. Сегодня мы значительно опережаем нашу цель по удовлетворению 30% спроса на энергию за счет возобновляемых источников к 2030 году..

Поэтому неслучайно, что единогласным решением Азербайджан выбран страной -хозяйкой 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) - задачи, к которой мы относимся абсолютно ответственно и серьезно стремимся внести свой вклад в этот процесс.

Для Азербайджана большая честь председательствовать на COP29, и нашей целью будет в этом году сфокусироваться на теме климатического финансирования. Мы стремимся работать рука об руку с заинтересованными сторонами, чтобы внести свой вклад в новые инициативы и COP29 обещает стать захватывающим путешествием. Мне бы хотелось, чтобы страны придерживались заявленных целей и взяли на себя обязательство предпринять реальные действия на COP29", - сказал министр.

Говоря об энергопереходе и производстве возобновляемой энергии, М. Джаббаров напомнил, что на данный момент Азербайджан продолжает оставаться общеевропейским поставщиком ископаемого топлива, как нефти, так и природного газа, но и вполне естественно, что планирует реализовать проект, целью которой является экспорт зеленой энергии в Европейский союз.

"Это региональный проект, инициированный Азербайджаном совместно с Грузией, Болгарией, Румынией, а также с Венгрией. Этот проект предусматривает производство ветровой и солнечной энергии в Азербайджане и ее транспортировку на европейские рынки через Черное море", - сказал министр.

Напомним, что Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте главами государств и правительств Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Энергомост будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане (район Агстафа), через Грузию (порт Кулеви) и Черное море в Румынию (порт Константа) для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Азербайджан на начальном этапе в Европу через Черное море планирует экспортировать 4 ГВт зеленой энергии

Потенциал ветровой и солнечной энергии в Азербайджане только на суше составляет 27 ГВт, а потенциал освобожденных территорий - 10 ГВт. В азербайджанском секторе Каспийского моря имеется потенциал ветроэнергетики в 157 ГВт. Долю возобновляемой энергетики в общей установленной мощности электроэнергии страны к 2027 году планируется увеличить до 33%.