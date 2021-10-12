МИД Румынии: Азербайджан - наш крупнейший торговый партнер на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ

Румыния рассматривает Южный газовый коридор, разработанный при решительной поддержке и участии Азербайджана, как наиболее последовательный вариант повышения энергетической безопасности Европы за счет диверсификации как источников газа, так и транспортных

Румыния рассматривает Южный газовый коридор, разработанный при решительной поддержке и участии Азербайджана, как наиболее последовательный вариант повышения энергетической безопасности Европы за счет диверсификации как источников газа, так и транспортных маршрутов.

Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Румынии.

“Теперь мы можем более подробно рассмотреть варианты направления каспийского газа на новые рынки в Центральной или Восточной Европе через Румынию. Как мы уже подчеркивали в международном плане, развитие BRUA (Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия) в качестве ответвления Южного газового коридора было бы взаимовыгодным как для ЕС, так и для Азербайджана”, - говорится в сообщении министерства.

Румыния выразила готовность внести свой вклад в расширение Южного газового коридора в направлении рынков Центральной Европы. Страна надеется на его дальнейшее расширение через "Вертикальный коридор", как только IGB ( интерконнектор Греция-Болгария) будет завершен, если рыночные условия будут подходящими.

“Со своей стороны, мы завершили в прошлом году первую фазу проекта BRUA, который, на наш взгляд, является центральным элементом "Вертикального коридора". Таким образом, азербайджанский (и в целом каспийский) газ мог бы достичь большего числа европейских потребителей, поступая на север по газопроводу Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия”, - говорится в сообщении МИД Румынии.

Министерство также отметило присутствие SOCAR в Румынии: “Объем бизнеса SOCAR в Румынии постоянно растет, так как на данный момент компания управляет 64 автозаправочными станциями в более чем половине округов Румынии”.

С момента своего появления в Румынии SOCAR инвестировала более 64 миллионов евро и создала более 700 новых рабочих мест, сообщили в министерстве, добавив, что стандарты качества ее услуг и деятельности в Румынии высоко ценятся потребителями.

В целом министерство добавило, что энергетическая сфера, вероятно, является той областью, где две страны должны больше стремиться к достижению уровня энергетической безопасности, на который надеется Европа.

В этой связи уже достигнута одна из очень важных вех – азербайджанский газ поставляется в Европу по Южному газовому коридору, который начал действовать с конца 2020 года.

При этом в министерстве также отметили, что начиная с 2018 года Румыния присутствует на каждом министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора, проходящем в Баку.

“В настоящее время Азербайджан является нашим крупнейшим торговым партнером в регионе Южного Кавказа, поскольку наш двусторонний товарооборот значительно увеличился по сравнению с 2009 годом, когда было установлено Стратегическое партнерство”, - заключили в министерстве.