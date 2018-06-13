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    МИД: Грузия вместе с Азербайджаном и Турцией активно включена в проект TANAP

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Грузия вместе с Азербайджаном и Турцией активно включена в проект транс-анатолийского трубопровода (TANAP)". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ,  об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.

    "Грузия вместе с Азербайджаном и Турцией активно включена в этот проект, так же как и в другие международные проекты, и роль Грузии является важнейшей, в том числе в процессе транспортировки каспийских энергоресурсов на Запад"- отметили в МИД Грузии. 

    12 июня в Сеидгази (Эскишехир, Турция) cостоялась  церемония открытия участка Фаза-0 (1340 км) Трансанатолийского газопровода (TANAP), призванного поставлять азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу.

    На церемонии приняли участие  президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Петро Порошенко, президент Сербии Александр Вучич, а также официальные лица, главы компаний.

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