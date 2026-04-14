МЭА зафиксировало резкий рост доходов РФ от нефтяного экспорта в марте

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз спроса на нефть в 2026 году на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете МЭА.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть в текущем году сократится на 80 тыс. баррелей в сутки на фоне войны в Иране, которая изменила глобальный прогноз. Это на 730 тыс. баррелей в сутки ниже оценки, приведенной в прошлом месячном отчете, при этом прогнозируемое снижение спроса во втором квартале 2026 года на 1,5 млн баррелей в сутки станет самым резким с момента падения потребления топлива в период пандемии COVID-19", - отмечает Агентство.

По данным МЭА, первоначально наиболее значительное сокращение потребления нефти произошло на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в основном на нафту, сжиженный нефтяной газ и авиационное топливо.

"Снижение спроса будет усиливаться и охватывать новые рынки на фоне сохраняющегося дефицита и высоких цен", - говорится в отчете.

Агентство также отмечает, что мировые объемы переработки нефти продолжают испытывать трудности из-за перебоев в поставках сырья и повреждений инфраструктуры, что приводит к ужесточению условий на мировых рынках нефтепродуктов.

"В апреле нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке и в Азии, испытывающие дефицит сырья, сократили объемы переработки примерно на 6 млн. баррелей в сутки, до 77,2 млн. баррелей в сутки. Теперь ожидается, что в среднем мировые объемы переработки нефти сократятся на 1 млн. баррелей в сутки в 2026 году, до 82,9 млн. баррелей в сутки", - говорится в отчете.

Кроме того, по данным агентства, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в марте резко выросли и составили $19,04 млрд, что на $9,7 млрд больше, чем в феврале, и на $4,76 млрд больше, чем годом ранее.

Экспорт нефти и нефтепродуктов в прошлом месяце составил 7,13 млн б/с, что на 320 тыс. б/с больше, чем в предыдущем месяце, но на 300 тыс. б/с ниже уровня марта 2025 года.

По подсчетам экспертов организации, на фоне Ближневосточного конфликта стоимость российской нефти в прошлом месяце увеличилась на $32,7 - до $78,38 за баррель.