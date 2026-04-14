IEA 2026-cı ildə neftə tələbat proqnozunu pisləşdirib
- 14 aprel, 2026
- 14:17
Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA) Yaxın Şərqdəki eskalasiya fonunda 2026-cı ildə neftə olan tələbat proqnozunu pisləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə IEA-nın aylıq hesabatında bildirilib.
"Qlobal proqnozu dəyişən İrandakı müharibə fonunda cari ildə neftə olan qlobal tələbatın gündəlik 80 min barel azalacağı gözlənilir. Bu, ötən aylıq hesabatda göstərilən qiymətləndirmədən gündəlik 730 min barel azdır, bununla belə 2026-cı ilin II rübündə tələbatın gündəlik 1,5 milyon barel proqnozlaşdırılan azalması COVID-19 pandemiyası dövründə yanacaq istehlakının düşməsindən bəri ən kəskin eniş olacaq", - agentlik qeyd edib.
IEA-nın məlumatına görə, əvvəlcə neft istehlakının ən nəzərəçarpacaq azalması Yaxın Şərqdə və Asiya-Sakit okean regionunda, əsasən nafta, mayeləşdirilmiş neft qazı və aviasiya yanacağı üzrə baş verib.
"Davam edən qıtlıq və yüksək qiymətlər fonunda tələbatın azalması güclənəcək və yeni bazarları əhatə edəcək", - hesabatda vurğulanıb.
Agentlik həmçinin qeyd edib ki, dünyada neft emalı həcmləri xammal tədarükündəki fasilələr və infrastrukturun zədələnməsi səbəbindən çətinliklərlə üzləşməkdə davam edir, bu isə qlobal neft məhsulları bazarlarında şərtlərin daha da sərtləşməsinə gətirib çıxarır.
"Aprel ayında Yaxın Şərqdə və Asiyada xammal qıtlığı yaşayan neft emalı zavodları emal həcmlərini sutkada təxminən 6 milyon barel azaldaraq sutkada 77,2 milyon barelə endirib. İndi qlobal neft emalı həcmlərinin 2026-cı ildə orta hesabla sutkada 1 milyon barel azalaraq sutkada 82,9 milyon barelə düşəcəyi gözlənilir", - hesabatda qeyd olunub.
Bundan əlavə, agentliyin məlumatına görə, mart ayında Rusiyanın neft və neft məhsulları ixracından gəlirləri kəskin artaraq 19,04 milyard ABŞ dolları təşkil edib, bu da fevral ayındakı göstəricidən 9,7 milyard ABŞ dolları, ötən ilin mart ayına nisbətən isə 4,76 milyard ABŞ dolları çoxdur.
Ötən ay neft və neft məhsullarının ixracı sutkada 7,13 milyon barel təşkil edib, bu da əvvəlki ayla müqayisədə sutkada 320 min barel çox, lakin 2025-ci ilin mart ayı səviyyəsindən sutkada 300 min barel aşağıdır.
Təşkilat ekspertlərinin hesablamalarına görə, Yaxın Şərq münaqişəsi fonunda ötən ay Rusiya neftinin qiyməti 32,7 ABŞ dolları artaraq bir barel üçün 78,38 ABŞ dollarına çatıb.