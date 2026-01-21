МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 930 тыс. баррелей в сутки (б/с), теперь ожидает спрос на уровне 105 млн (б/с) по итогам 2026 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете агентства.

"Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет в среднем на 930 тыс. (б/с) в 2026 году, что выше показателя в 850 тыс. (б/с) в 2025 году", - говорится в докладе.