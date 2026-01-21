Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

    Энергетика
    • 21 января, 2026
    • 13:32
    МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

    Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 930 тыс. баррелей в сутки (б/с), теперь ожидает спрос на уровне 105 млн (б/с) по итогам 2026 года.

    Как передает Report, об этом говорится в отчете агентства.

    "Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет в среднем на 930 тыс. (б/с) в 2026 году, что выше показателя в 850 тыс. (б/с) в 2025 году", - говорится в докладе.

