МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
Энергетика
- 21 января, 2026
- 13:32
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 930 тыс. баррелей в сутки (б/с), теперь ожидает спрос на уровне 105 млн (б/с) по итогам 2026 года.
Как передает Report, об этом говорится в отчете агентства.
"Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет в среднем на 930 тыс. (б/с) в 2026 году, что выше показателя в 850 тыс. (б/с) в 2025 году", - говорится в докладе.
