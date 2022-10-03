МЭА ожидает снижения потребления газа в мире на 0,8% в этом году

По итогам 2022 года потребление газа в мире снизится на 0,8%, а в 2023 году ожидается рост на 0,4%.

По итогам 2022 года потребление газа в мире снизится на 0,8%, а в 2023 году ожидается рост на 0,4%.

Как передает Report, это следует из ежеквартального отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно отчету, к снижению потребления привели высокие цены на газ на фоне сокращения поставок из России. Так, потребление газа в Европе за 8 месяцев этого года снизилось более чем на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение спроса на газ также было отмечено в Индии и Южной Корее. Прогнозируется, что спрос на газ в Китае в этом году вырастет менее чем на 2%, что является самым низким годовым темпом роста с начала 1990-х годов.

"Вторжение России на территорию Украины и резкое сокращение поставок природного газа в Европу наносят значительный ущерб потребителям, предприятиям и экономике в целом не только в Европе, но и в государствах с формирующимся рынком и развивающихся странах", - заявил директор МЭА по энергетическим рынкам Кейсуке Садамори.

По его мнению, ситуация на рынках в 2023 году "останется очень напряженной".