    МЭА: Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Энергетика
    • 11 сентября, 2025
    • 14:17
    Добыча нефти в Азербайджане в августе составила 460 тыс. баррелей в сутки (б/с), увечившись на 10 тыс. б/с от июльского показателя (450 тыс. б/с).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

    По подсчетам аналитиков МЭА, добыча нефти в Азербайджане в августе отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ примерно на 90 тыс. б/с.

    Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 551 тыс. б/с.

