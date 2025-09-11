МЭА: Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в августе составила 460 тыс. баррелей в сутки (б/с), увечившись на 10 тыс. б/с от июльского показателя (450 тыс. б/с).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам аналитиков МЭА, добыча нефти в Азербайджане в августе отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ примерно на 90 тыс. б/с.

Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 551 тыс. б/с.