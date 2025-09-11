IEA: Azərbaycan avqustda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb
Energetika
- 11 sentyabr, 2025
- 14:48
Bu ilin avqust ayında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı 460 min barel təşkil edib.
"Report" Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) aylıq hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, iyul ayının göstəricisindən 10 min barel (450 min barel) çoxdur.
IEA analitiklərinin hesablamalarına görə, avqustda Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı "OPEC+" sazişi çərçivəsində plandan gündəlik 90 min barel geri qalıb.
Xatırladaq ki, "OPEC+" ölkələri nazirlərinin 37-ci iclasında əldə edilmiş razılaşmaya əsasən, 2025-ci il üçün Azərbaycanın hasilat kvotası gündəlik 551 min barel təşkil edir.
Son xəbərlər
15:19
Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilibXarici siyasət
15:17
"ACWA Power" Azərbaycandakı külək enerjisi layihəsində lokalizasiya prosesini 2 ilə yekunlaşdıracaqEnergetika
15:15
NATO Rumıniyada 5 min hərbçinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər keçirirDigər ölkələr
15:14
"Qarabağ" klubu iki nigeriyalı futbolçu transfer edib - EKSKLÜZİVFutbol
15:11
Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfirini Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıbDigər ölkələr
15:04
Naxçıvanın aqrar sektoru 1 %-dən çox kiçilibASK
15:04
Trampın nümayəndəsi Lukaşenko ilə danışıqlar aparmaq üçün Minskə gedibDigər ölkələr
15:02
Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilibFərdi
14:58