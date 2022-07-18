Марио Драги призвал Алжир увеличить поставки газа в Италию

В последние месяцы Алжир стал главным поставщиком газа в Италию.

В последние месяцы Алжир стал главным поставщиком газа в Италию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, отметив, что страна рассчитывает на дальнейшее увеличение поставок газа из Алжира в ближайшие годы.

Драги сказал об этом в ходе визита в Алжир, его слова процитировала его канцелярия.

По словам Драги, "несколько дней назад алжирская компания Sonatrach сообщила, что собирается вскоре направить Италии 4 млрд кубометров газа в рамках соглашения, подписанного в апреле с ENI".

"Это - быстрее, чем ожидалось и дает основания рассчитывать на еще более существенные поставки в ближайшие годы", - подытожил премьер.