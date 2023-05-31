Maire Tecnimont будет производить энергию из отходов в Азербайджане

Азербайджан будет сотрудничать с итальянской компанией Maire Tecnimont в области производства энергии из отходов.

Азербайджан будет сотрудничать с итальянской компанией Maire Tecnimont в области производства энергии из отходов.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию Министерства энергетики, это отражено в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между министерством и компанией в рамках ”Бакинской энергетической недели“.

Сообщается, что документ также включает изучение возможностей сотрудничества в таких областях, как низкоуглеродные технологии, “зеленый водород”, биотопливо, а также сокращение выбросов метана.

Целью меморандума является укрепление сотрудничества между сторонами по энергетическим вопросам, в том числе в области возобновляемых источников энергии, перехода на “зеленую энергию” и энергоэффективности.

Документ подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и генеральный директор и главный операционный директор компании Алессандро Бернини.