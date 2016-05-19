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    Махир Мамедов: Информация о строительстве SOCAR нефтеперерабатывающего завода в Грузии не соответствует действительности

    Представитель SOCAR опроверг информацию

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не планирует строительство нефтеперерабатывающего завода в Грузии. Распространенная в связи с этим в СМИ информация не соответствует действительности".

    Об этом сообщил Report генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

    Отметим, что в СМИ распространилась информация о том, что SOCAR построит в Грузии завод по переработке нефти и в связи с этим уже достигнута договоренность с правительством Грузии. 

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