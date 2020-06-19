МАГАТЭ приняло резолюцию о доступе к спорным объектам в Иране

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) принял в пятницу проект резолюции "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) с требованием к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где агентство подозревает возможное хранение незаявленного ядерного материала.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник. Эту информацию подтвердил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В пятницу СУ МАГАТЭ, который состоит из 35 государств-участников, по созыву председателя собрался в очном формате, чтобы проголосовать по проекту резолюции по Ирану, которые внесли Великобритания, Германия и Франция.

По словам Ульянова, Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство. "Россия и Китай голосовали против. Мы - за то, чтобы МАГАТЭ и Иран урегулировали эту проблему, но считаем, что резолюция может ее только усугубить", - написал Ульянов в Twitter.

Ранее постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь заявил, что Китай не согласен с докладом генерального директора МАГАТЭ о призыве предоставить доступ к двум объектам в Иране и выступает против проекта резолюции "евротройки" на эту тему, которая в случае принятия может нанести ущерб ядерной сделке.

СУ МАГАТЭ в четверг рассмотрел распространенный 5 июня среди государств-членов доклад гендиректора агентства Рафаэля Гросси с призывом к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где, согласно предположениям, может храниться незаявленный ядерный материал. Затем соответствующий проект резолюции на рассмотрение СУ МАГАТЭ внесли страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция). Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади призвал членов совета проголосовать против этого документа.

Гариб Абади пояснил, что эта тема относится к предположениям 17-летней давности и была закрыта на СУ МАГАТЭ в 2015 году. В ходе технических брифингов также было указано, что эти объекты представляют собой ферму и пустыню. Кроме того, Иран не намерен предоставлять автоматический доступ к этим объектам на основании голословных обвинений со стороны его противников.