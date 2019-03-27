"Лукойл" закрывает офис в Хьюстоне

"Лукойл" планирует ликвидировать свое подразделения в США Lukoil International Upstream West Inc., которое координировало работу зарубежных морских проектов в области разведки и добычи. Как передает Report, об этом сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

"Часть людей переходит в офис в Мексике, часть - в "Лукойл-Инжиниринг", - сказал он. Алекперов пояснил, что при создании данного подразделения планировалось участие в проектах по добыче сланцевой нефти, однако этого не случилось.

В "Лукойле" пояснили, что реорганизация Lukoil International Upstream West Inc. происходит в рамках работы по повышению эффективности управления предприятиями группы "Лукойл". "Работники офиса в Хьюстоне постепенно перераспределяются на другие объекты компании, по каждому из них принимаются индивидуальные решения. К 1 мая 2019 года численность работников в офисе сократится до семи человек, они продолжат работу до конца текущего года", - сказал в компании.

Таким образом, добавили в "Лукойле", реорганизация офиса - плавный, поэтапный процесс, выстроенный с учетом потребностей бизнеса и компетенций сотрудников.

"Лукойл" присутствует на розничном рынке нефтепродуктов США с 2000 года. Компания управляет сбытовой сетью, расположенной в 11 штатах на восточном побережье страны и в округе Колумбия (Вашингтон). Компания также снабжает печным топливом и природным газом частных и коммерческих потребителей в штате Нью-Йорк. Сегодня организации группы "Лукойл" в США занимаются реализацией нефти и нефтепродуктов от торговли на региональных рынках до обеспечения коммерческих, оптовых и розничных потребителей.