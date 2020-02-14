Лукашенко: Беларусь не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть

Минск не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть. Как сообщает Report cо ссылкой на БелТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе поездки в Светлогорск (Гомельская область).

Президент подчеркнул, что Беларусь "не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более раз они поставляют продукт по мировой цене". "Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний", - заявил он.

Лукашенко напомнил, что во время переговоров в Сочи была достигнута договоренность, что правительство России будет контролировать вопрос поставок нефти в Беларусь. "То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается [из российских компаний], помогите по трубе им поставить эту нефть из России", - отметил он.

В Сочи было также заявлено, что доступ "к трубе" при поставках нефти в Беларусь получат не только крупные российские НК, но и другие участники рынка. Планируется, что белорусская сторона сможет выбрать наиболее конкурентное предложение по цене нефти за счет расширения круга ее поставщиков.