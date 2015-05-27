​Кянан Явуз: Инвестиции SOCAR только в Турции равны приблизительно 20 млрд. долларов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Производство электроэнергии должно увеличиться в два раза. Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Turkey Кянан Явуз.

По его словам, Турция имеет большой потенциал для увеличения производства электроэнергии за счет каменного угля: "Мы имеем запас угля на 300 лет и должны воспользоваться этим. Аргументы типа "мы против атомной энергии", "мы против угля", "мы против ветряных мельниц" наносят ущерб развитию страны. К 2023 году мы должны довести объемы экспорта до 500 млрд. долларов. Мы должны достичь этой цели с учетом прогнозов роста населения до 90 млн. человек".

К.Явуз отметил, что в Турции, не имеющей нефти и газа, производство промежуточной продукции необходимо увеличить в пять раз: "Это реальность. Турция, не имеющая нефти и газа, не сможет стать конкурентоспособной без увеличения производства промежуточной продукции производства. Мы должны воспользоваться для этого знаниями и технологиями".

Президент компании отметил, что SOCAR один из наиболее крупных инвесторов в Турции: "С 1923 по 2003 год в Турцию инвестировано в целом 15 млрд. долларов. Это итоговая сумма за 80 лет. Однако на сегодняшний день инвестиции SOCAR только в Турции равны приблизительно 20 млрд. долларов".