Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Кутай Дурна: "SOCAR Карбамид" покрывает 100% внутренних потребностей

    Энергетика
    • 21 января, 2026
    • 15:05
    Кутай Дурна: SOCAR Карбамид покрывает 100% внутренних потребностей

    Завод "SOCAR Carbamide" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) покрывает 100% внутренних потребностей, что составляет 12% от производства.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор завода Кутай Дурна на мероприятии по случаю принятия завода в Сеть "Глобальный маяк" Всемирного экономического форума.

    По его словам, завод в 2024 году экспортировал продукцию в Турцию, Украину, Болгарию, Румынию и Канаду: "Если бы не было логистических трудностей, мы могли бы отправлять нашу продукцию даже в США. Потому что наш завод производит качественную продукцию. Производственная мощность завода составляет 650 тысяч тонн".

    Отметим, что завод SOCAR Carbamide удовлетворяет потребности азербайджанского сельского хозяйства в мочевине.

    Церемония открытия завода, основанного в 2011 году, состоялась 16 января 2019 года.

    Первоначально проект финансировался из государственного бюджета. Затем Экспортно-импортный банк Южной Кореи (KEXIM), а также Societe Generale (Франция), Deutsche Bank (Германия) и UniCredit (Австрия) предоставили государственные гарантии на сумму 500 млн евро. SOCAR также выделила около 100 млн евро на уплату налогов, пошлин и других расходов, связанных с проектом.

    Завод по производству карбамида способен производить 650-660 тыс. тонн мочевины в год, используя в качестве основного сырья 435 млн кубометров природного газа. Если до ввода завода в эксплуатацию в Азербайджан ввозились азотные удобрения, то теперь завод SOCAR по производству карбамида полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка и экспортирует более 70% своей продукции.

    карбамид сельское хозяйство SOCAR Carbamide Кутай Дурна
    Kutay Durna: "SOCAR Karbamid" daxili tələbatı 100 % qarşılayır"
    Director: SOCAR Carbamide Plant fully meets domestic demand

    Последние новости

    15:39

    SOCAR с оманской OQ Group обсудили новые возможности для сотрудничества

    Энергетика
    15:38

    Фон дер Ляйен: Европе необходимо пересмотреть свою стратегию безопасности

    Другие
    15:33

    Встреча делегаций Украины и США запланирована на сегодня в Давосе

    В регионе
    15:32

    Азербайджан и Марокко увеличили в 2025 году взаимную торговлю на 5%

    Бизнес
    15:23

    Абдуллаев: Digital Lighthouse Award присуждена SOCAR за цифровую трансформацию

    Энергетика
    15:17

    Паром "Академик Гасан Алиев" возвращен в эксплуатацию после капремонта

    Инфраструктура
    15:13

    Уиткофф анонсировал встречу с Путиным 22 января

    Другие страны
    15:09

    Глава комитета ММ: За 7 лет сумма социальных пособий и надбавок в Азербайджане увеличилась в 5 раз

    Социальная защита
    15:06

    Экономика Нахчывана выросла почти на 4%

    Финансы
    Лента новостей