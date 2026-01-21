Кутай Дурна: "SOCAR Карбамид" покрывает 100% внутренних потребностей

Завод "SOCAR Carbamide" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) покрывает 100% внутренних потребностей, что составляет 12% от производства.

Как сообщает Report, об этом заявил директор завода Кутай Дурна на мероприятии по случаю принятия завода в Сеть "Глобальный маяк" Всемирного экономического форума.

По его словам, завод в 2024 году экспортировал продукцию в Турцию, Украину, Болгарию, Румынию и Канаду: "Если бы не было логистических трудностей, мы могли бы отправлять нашу продукцию даже в США. Потому что наш завод производит качественную продукцию. Производственная мощность завода составляет 650 тысяч тонн".

Отметим, что завод SOCAR Carbamide удовлетворяет потребности азербайджанского сельского хозяйства в мочевине.

Церемония открытия завода, основанного в 2011 году, состоялась 16 января 2019 года.

Первоначально проект финансировался из государственного бюджета. Затем Экспортно-импортный банк Южной Кореи (KEXIM), а также Societe Generale (Франция), Deutsche Bank (Германия) и UniCredit (Австрия) предоставили государственные гарантии на сумму 500 млн евро. SOCAR также выделила около 100 млн евро на уплату налогов, пошлин и других расходов, связанных с проектом.

Завод по производству карбамида способен производить 650-660 тыс. тонн мочевины в год, используя в качестве основного сырья 435 млн кубометров природного газа. Если до ввода завода в эксплуатацию в Азербайджан ввозились азотные удобрения, то теперь завод SOCAR по производству карбамида полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка и экспортирует более 70% своей продукции.