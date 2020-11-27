О нас
Report Georgia
Аудио новости

Крупнейшая газовая компания Японии построит офшорную ветровую электростанцию

Крупнейшая газовая компания Японии построит офшорную ветровую электростанцию Япония собирается достичь климатической нейтральности к 2050 году, и развитие офшорной ветроэнергетики является одним из слагаемых решения этой задачи
Энергетика
27 ноября 2020 г. 20:17
Крупнейшая газовая компания Японии построит офшорную ветровую электростанцию

Крупнейшая японская газовая компания Tokyo Gas присоединилась к совместному предприятию, созданному японской Shizen Energy Inc. и канадской Northland Power Inc. в целях строительства офшорной ветровой электростанции мощностью 600 МВт.

Как передает Report, объект планируется построить у побережья префектуры Тиба, к востоку от Токио.

Tokyo Gas – одна из немногих японских компаний, которые взяли на себя обязательство достичь нулевого баланса выбросов. Компания намерена довести собственные мощности ВИЭ до 5 ГВт и достичь своей цели "Net Zero CO2" к 2030 году.

Япония планирует построить 10 ГВт офшорных ветровых электростанций к 2030 году. Сегодня это островное государство, окружённое морями, имеет лишь несколько офшорных ветряных турбин суммарной мощностью 20 МВт.

Япония собирается достичь климатической нейтральности к 2050 году, и развитие офшорной ветроэнергетики является одним из слагаемых решения этой задачи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
22 ноября 2020 г. 15:52
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
22 ноября 2020 г. 11:59
Бойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
ФотоБойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
24 ноября 2020 г. 13:31
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
21 ноября 2020 г. 15:59
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
24 ноября 2020 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi