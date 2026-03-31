    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Котировки нефти марки Brent завершают март рекордным ростом в 55%

    Котировки нефти марки Brent завершают март рекордным ростом в 55%

    Цены на нефть возобновили рост во вторник на фоне заявления президента США Дональда Трампа о желании завершить военную операцию в Иране.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (0,68%) до 113,55 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,18 (0,17%), до $103,06 за баррель.

    Нефть марки Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. WTI в марте подорожала на 54%.

    Отметим, что Трамп заявил своим помощникам о том, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Источники в администрации президента США сообщили, что Трамп пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по сдерживанию военно-морского флота Ирана и его ракетных запасов и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

    Цена на нефть Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Дональд Трамп

