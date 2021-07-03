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Компании еще двух стран хотят построить в Карабахе энергетическую инфраструктуру

Компании еще двух стран хотят построить в Карабахе энергетическую инфраструктуру Компании из Израиля и Великобритании хотят подключиться к процессу строительства электроэнергетической инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.
Энергетика
3 июля 2021 г. 11:25
Компании еще двух стран хотят построить в Карабахе энергетическую инфраструктуру

Компании из Израиля и Великобритании хотят подключиться к процессу строительства электроэнергетической инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом было сообщено на двадцатом заседании рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Согласно информации, предложения компаний из указанных стран уже поступили азербайджанской стороне.

Кроме того, на заседании были рассмотрены предложения местных структур в связи с осуществляемыми мерами по энергоснабжению освобожденных территорий.

Также был обсужден ряд вопросов, связанных со строительством коммуникационных линий на участках, где проходит автомобильная дорога.

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Версия на азербайджанском языке Daha iki ölkənin şirkətləri Qarabağda enerji infrastrukturu qurmaq istəyir

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