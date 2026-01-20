Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Коллектив SOCAR посетил Аллею шехидов

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 15:02
    Коллектив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) посетил Аллею шехидов в связи с Днем всенародной скорби.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

    Коллектив SOCAR с уважением почтил светлую память шехидов, отдавших жизни за свободу и суверенитет нашей страны на Аллее шехидов.

    Фото
    SOCAR kollektivi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Лента новостей