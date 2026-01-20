Коллектив SOCAR посетил Аллею шехидов
Энергетика
- 20 января, 2026
- 15:02
Коллектив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) посетил Аллею шехидов в связи с Днем всенародной скорби.
Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.
Коллектив SOCAR с уважением почтил светлую память шехидов, отдавших жизни за свободу и суверенитет нашей страны на Аллее шехидов.
14:16